«Кто этот сумасшедший?» Перед падением в бездну девушка оставила жуткое пророчество

Молодая бразильянка погибла на аттракционе с прыжком со скалы со страховкой. Инструкторы забыли прикрепить к ее экипировке канат, за несколько часов до гибели женщина оставила необычный снимок, сообщил телеканал G1 .

Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас приехала на популярный туристический спот у моста Эскелето. В своих социальных сетях 21-летняя девушка показала место проведения мероприятия и билеты.

Один из постов показывает точку, откуда должна была прыгать де Фрейтас. Подпись под фотографией гласит: «Кто был тем сумасшедшим, который позволил мне прыгнуть с моста».

Момент несчастного случая сняли на видео уже очевидцы. На кадрах инструкторы одели клиентку в специальный комбинезон — канат при этом лежит рядом на земле. Девушку столкнули с 40-метровой высоты, страховку прикрепить не успели.

Через несколько мгновений на записи слышны крики: «Канат, люди, где канат!»

Медики помочь девушке не смогли, она скончалась на месте.

Ранее в Венгрии восемь иностранцев погибли за 40 минут на трассе.