Провел с ними сутки. Велопутешественника из России похитили члены наркокартеля в Мексике

Известного российского экстремала и путешественника Владимира Комарова похитили члены картеля в Мексике. Сейчас с мужчиной все в порядке, травм он не получил, но опасается, что такое может повторится вновь. Подробностями он поделился в комментарии 360.ru.

По Мексике Владимир путешествует на велосипеде. Похищение произошло ночью, когда он был в районе Нуэво-Ларедо.

Мужчина разбил палатку на улице неподалеку от магазина. Внезапно к нему подъехал джип, из которого вышли молодые люди и начали подробно расспрашивать, что он тут делает. Допрос продолжался около двух часов. Потом ему сказали отправляться в палатку и «ждать главных».

«Затем приказали садиться в машину, велосипед мой тоже забрали. И сутки мы ездили по городу. И люди менялись, постоянно они все были на рациях. Заезжали в безлюдные места, потом в деревеньки, уезжали другими путями», — поделился он.

По словам Владимира, похитившие его люди все время принимали наркотические вещества, и он опасался, что ему могут что-то подсыпать. Логики в их действиях, по мнению путешественника, не было никакой.

«Деньги и технику у меня не забрали. Они, видимо, поняли, что с меня взять нечего, но все время задавали вопросы по кругу, чтобы, видимо, подловить меня. <…> Не били, травм не получил, но сутки в этой машине с ними провел. Очень устал. Отеля нет рядом. Сейчас на заправке ночую в палатке. Так что меня могут снова похитить», — не исключил блогер.

Комаров добавил, что в ближайшее время должен добраться до крупного города, где сможет чувствовать себя более безопасно.