В «Мособлпожспасе» предупредили о непрочности льда водоемов

Первый лед покрыл подмосковные водоемы с наступлением минусовой температуры. В это время традиционно вырастает количество происшествий.

Как отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин, период перволедья рыбаки считают богатым на улов, поэтому часто пренебрегают правилами безопасности. В группу риска также входят дети, которые любят ударять по покрытию ногой, проверяя его на прочность. Часто на лед выходят и жители сел и деревень, чтобы сократить себе путь.

Сорокин отметил, что первый лед не может выдержать вес взрослого человека, поэтому выходить на него опасно для жизни.

Ожидается, что водоемы Подмосковья достаточно промерзнут ближе к Новому году, поэтому ближайшие месяц опасность сохранится.

«Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы ежегодно проводят большую работу по предотвращению несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед. Они замеряют толщину льда на водоемах в зоне ответственности своих подразделений, выставляют в опасных местах запрещающие знаки и беседуют с населением на тему безопасного нахождения вблизи водоемов зимой», — заключил Игорь Сорокин.

Жителей призвали быть ответственными и не вхыодить на тонкий лед.