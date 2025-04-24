Провал моста под 120-тонными грузовиками в Кировской области попал на видео

В Орловском районе Кировской области под тяжестью грузовиков просел мост через реку Молому. Из-за этого движение по федеральной трассе «Вятка» временно ограничили. Момент обвала показала пресс-служба регионального правительства.

После проезда колонны большегрузов на мосту просела плита. Это произошло из-за того, что водители двух 120-тонных грузовиков нарушили правила и поехали по мосту, несмотря на ограничение в 25 тонн. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что нарушителей задержали.

«Дорога и мост находятся в федеральной собственности. Я созвонился с руководством Упрдор „Прикамье“ с просьбой незамедлительно подключиться к разрешению ситуации», — заявил глава региона.

ГИБДД перекрыла проезд и перенаправила машины по объездному пути через Советск для легковых либо Нолинск для большегрузов. Автобусы № 220 и 249 изменили схему проезда.

Ранее в Приморье обрушился пролет моста через реку Большая Уссурка. На краю конструкции застрял грузовик, стройматериалы, которые он вез, упали на лед.