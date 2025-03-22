Провайдер Lovit вернул клиентам доступ к интернету после масштабной DDoS-атаки

Клиентам провайдера домашнего интернета Lovit восстановили доступ к Сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Провайдер вернул доступ к интернету в 16:00 по московскому времени. Абонентам, пользовавшимся услугами в момент DDoS-атаки, пообещали произвести перерасчет. Компенсацию абонентам возместят в зависимости от продолжительности технических сбоев.

«Мы ценим ваше терпение и понимание. Наши специалисты делают все возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — отметили в пресс-службе.

Представители компании также посоветовали пользователям, у которых возникают неполадки, перегрузить роутер.

Ранее из-за хакерских атак клиенты Lovit в Москве и Санкт-Петербурге лишись доступа к интернету. В некоторых многоквартирных домах перестали работать домофоны, трудности также возникли в ПВЗ и на кассах в магазинах.

Роскомнадзор подтвердил, что неполадки вызвали массовые DDoS-атаки. Их мощность достигала до 65 гигабит в секунду, а скорость — до 6,33 миллиона пакетов в секунду.