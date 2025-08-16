Противотанковые мины нашли рядом с железной дорогой у Крымского моста

МЧС сообщило об уничтожении 8 мин и саперного заряда возле Крымского моста

В Ленинском районе Крыма рядом с железной дорогой лежали противотанковые мины. Пиротехники уничтожили взрывоопасные предметы. Операцию показала пресс-служба регионального МЧС.

Опасность представляли восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Из-за близости железнодорожного полотна к месту находки работа пиротехников осложнялась, но приостанавливать движение поездов не пришлось — снаряды уничтожили постепенно в графике движения составов.

На кадры попала работа специалистов. Пиротехники собственными руками выкопали мины из земли и подорвали на безопасном расстоянии.

В Дмитровском округе в Подмосковье местные жители наткнулись на минометную мину времен Великой Отечественной войны. На место выехал специализированный отряд «Мособлпожспаса».