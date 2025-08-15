Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Дмитрове

Сотрудники специализированного отряда № 2 «Мособлпожспаса» 15 августа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в Дмитровском округе. Опасную находку сделали местные жители во время полевых работ в полутора километрах от деревни Непейно.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило через Систему-112.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали находку как 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Используя специальный контейнер, взрывотехники перевезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его, согласно инструкции», — рассказал заместитель начальника части Дмитрий Авдошкин.

Специалисты территориального управления № 4 «Мособлпожспас» оказали помощь спасателям и организовали взаимодействие с местной администрацией и экстренными службами.

Взрывотехники действовали строго по протоколу, что позволило избежать возможных рисков для населения.