Против жителя Подмосковья возбудили дело за жестокое убийство собаки

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который зарезал собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Участковым уполномоченным Котельниковского отдела полиции МУ МВД России „Люберецкое“ Московской области задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животным», — отметили в ведомстве.

Во время прогулки на улице Малая Колхозная питомец злоумышленника сцепился с соседской собакой. Мужчина попытался разнять их, пнул чужое животное ногой, но дворняга не отставала.

Тогда местный житель схватился за нож и пырнул соседского пса в шею. От полученной травмы животное скончалось.

В отношении мужчины дознаватель возбудил уголовное дело. Фигуранту назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Новой Москве возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины, которого подозревают в похищении и убийстве бордер-колли по кличке Сима. По предварительным данным, злоумышленник схватил собаку у гаражей на Флотской улице, посадил ее в машину и скрылся. Затем он вывез пса в безлюдное место и, взяв из автомобиля нож и молоток, убил.