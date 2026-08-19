Против жителя Ярославля возбудили дело за дрифт в центре города

Житель Ярославля стал фигурантом уголовного дела за опасные маневры в центре города. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В начале августа 26-летний ярославец устроил дрифт на Советской площади: он пренебрег дорожной разметкой, выехал на участок, не предназначенный для движения транспортных средств, где в тот момент находились пешеходы. Там он совершил несколько опасных маневров.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Нарушителя задержали, его автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

Ранее незаконные ночные гонки на сельской дороге в Советском районе Марий Эл устроил 17-летний местный житель без водительских прав. Из-за превышения скорости автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Несовершеннолетний водитель скрылся с места ДТП, оставив в салоне пострадавшего ровесника.