Подросток пострадал в ДТП по вине 17-летнего друга без прав в Марий Эл

Ночные гонки по сельской дороге в Советском районе Марий Эл закончились аварией. Около часа ночи на 11-м километре трассы «Алексеевский — Михайловка — Андреевка» автомобиль ВАЗ-2110 перевернулся и вылетел в кювет, сообщило ИА «Марий Эл» .

За рулем находился 17-летний подросток, не имеющий права управления. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив в салоне ровесника, пострадавшего в аварии.

По данным ГАИ, одной из главных причин происшествия стало превышение скорости. В настоящее время проводится административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося и поиска скрывшегося водителя.