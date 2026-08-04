Против водителя, сбившего мать и ее двух дочерей в Петербурге, возбудили дело

Против водителя, сбившего мать и ее двух дочерей-близняшек на остановке в Петербурге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

«Днем 19 марта 2026 года водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми на автобусной остановке вблизи дома 56 на Оранжерейной улице», — заявили в ведомстве.

В итоге женщина и дети пострадали. Девочки до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Против водителя возбудили уголовное дело. Разбирательство направили в Пушкинский районный суд.

Ранее две легковушки столкнулись в Хасавюртовском районе Дагестана. В результате аварии погибли три человека, еще трое пострадали, двое из них — дети. Пострадавших госпитализировали.