Против певицы Курганчанки возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело против певицы Курганчанки за оскорбление полицейского

Следователи возбудили дело против певицы Анжелы Кривоноговой, более известной как Курганчанка. Об этом сообщила сама артистка в интервью Ura.ru .

Ее обвинили в публичном оскорблении полицейского. По мнению самой певицы, участковый превысил полномочия.

Конфликт начался в магазине в Кургане, куда Курганчанка вызвала полицейских, чтобы зафиксировать продажу якобы просроченных продуктов. Стражи порядка приехали только через 10 часов.

Кривоногова обвинила участкового в домогательствах и удержании ее в служебной машине и подала жалобу в прокуратуру, однако там состава преступления не нашли. После этого она и выложила пост в соцсети, где оскорбила полицейского.

По мнению источников издания, артистка сама часто выходит за рамки общественного порядка.

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