Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 09:42 Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских Freepik

Читать 360 в

В Москве в Гагаринском суде огласили приговор американцу Анжело Джозефу Таларико Четвертому. Он проведет 10 суток в изоляторе за нецензурную брань в адрес сотрудников полиции, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, гражданина США признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти.

Реклама

Журналисты уточнили, что в конце апреля в квартиру жены Таларико Четвертого на Ленинском проспекте приехали оперативники и следователь с обыском по делу о краже биткоина. В этот момент американец начал ругаться на них матом на английском языке. Однако правоохранители поняли мужчину и увезли его в участок.

Американец проживает в РФ по виду на жительство, но не владеет русским языком. В суде ему потребовался переводчик.

Ранее в аэропорту Внуково дебошир, пытаясь избежать медосвидетельствования, вывихнул плечо сотруднику полиции. Мужчину задержали за курение у стойки регистрации и оскорбление работников воздушной гавани.