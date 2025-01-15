Протаранивший двери храма во Владивостоке оказался бывшим следователем

Устроивший серию аварий и протаранивший двери храма и полицейскую машину водитель во Владивостоке оказался бывшим сотрудником Следственного комитета Приморского края. Об этом сообщило издание «Дальневосточные новости» .

По информации источника, после увольнения у мужчины возникли проблемы с психическим здоровьем. Какое-то время он провел в больнице, откуда недавно выписался. Также известно, что после ухода из Следкома лихач активно вел социальные сети.

Утром 15 января стало известно, что во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле протаранил двери храма. Его задержали сотрудники полиции, заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В краевой прокуратуре уточняли, что днем 15 января мужчина угнал внедорожник Range Rover, проехал по пешеходной зоне центральной площади и ударил несколько припаркованных машин.