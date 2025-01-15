Неадекват на угнанном автомобиле протаранил двери храма во Владивостоке

Полиция во Владивостоке задержала водителя, врезавшегося в двери храма

Сотрудники полиции во Владивостоке задержали водителя внедорожника, протаранившего двери храма, несколько автомобилей и автобус. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Коллеги из Приморского края задержали водителя внедорожника, грубо нарушившего правила дорожного движения в городе Владивостоке», — написала она.

Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия» опубликовал видеоролик с действиями водителя. На опубликованных кадрах видно, как он по ступеням въезжает дверь храма, а затем таранит машину прибывших на место полицейских.

Прокуратура Приморского края в Telegram-канале добавила, что днем 15 января мужчина 1987 года рождения угнал оставленный на прогрев автомобиль Range Rover на улице Русской во Владивостоке. Затем он протаранил несколько автомобилей, проехал по пешеходной территории центральной площади.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину в районе дома № 41 на улице Светланской. Задержанный оказался зарегистрирован в Хабаровске. В отношении начали доследственную проверку по статье «Хулиганство».

Днем ранее массовое ДТП с участием семи машин произошло на Киевском шоссе.