«Просто летел». Лихач протаранил пять машин на ТТК Источник 360.ru: в ДТП с 5 машинами на ТТК пострадали 3 человека

Происшествия

ДТП

Москва

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве случилась авария с пятью автомобилями и тремя пострадавшими. Очевидец рассказал 360.ru, что неизвестный лихач на огромной скорости врезался в стоявшие в пробке машины.

«Автомобиль с узбекскими номерами двигался в сторону <…> на „Рязанку“. После пробки обычной, которая на „Рязанку“, я двигался в средней полосе, он меня очень быстро обогнал, навскидку километров, наверное, на 150, может 140, не знаю, но быстро, после чего начал резкий маневр», — рассказал он. Стоявшую перед собеседником 360.ru машину гонщик обогнал, уже теряя управление, некими «кручениями», после чего устремился вперед. Примерно через 200 метров он, не притормаживая, протаранил вставшие в пробку машины, готовившиеся повернуть.

«Адекватность автомобиля и водителя оценить в этой ситуации сложно, потому что он летел. Ну, откровенно просто летел. Что им двигало, бог его поймет. <…> Собрал пять машин. От эта BMW, ее он зацепил сильно», — сказал он. Дептранс Москвы сообщил о растянувшейся на четыре километра пробке в районе аварии, у транзитной Нижегородской эстакады, и посоветовал автомобилистам объезжать этот участок через МСД. По информации источника 360.ru, перекрыты две полосы из трех, пострадали три человека. Ранее на улице Каретный Ряд в центре Москвы автомобиль Mercedes северокорейского посольства врезался в такси с пассажиром. Водитель заявил, что не успел нажать на педаль тормоза.