Автомобиль посольства КНДР врезался в такси в центре Москвы

Принадлежащий посольству КНДР Mercedes на скорости врезался в такси с пассажиром, стоявшее в очереди на светофоре на улице Каретный Ряд в центре российской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» , опубликовав фотографии и видео с места аварии.

По данным авторов, иномарка с красными посольскими номерами не затормозила перед вставшими на запрещающий сигнал светофора автомобилями и на скорости впечаталась в такси. От удара легковушка с пассажиром въехала в стоящую впереди машину.

Водитель Mercedes объявил, что работает в посольстве КНДР. По словам мужчины, он не успел нажать на тормоз из-за резко остановившегося перед ним автомобиля.

В результате аварии травму лица получил пассажир такси.

В начале июля в припаркованном на Ратной улице Москвы автомобиле Volkswagen посольства КНДР нашли мужчину с ножевыми ранениями груди и живота. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, пострадавшего забрала в больницу прибывшая на место бригада скорой помощи.