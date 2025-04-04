Пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Якутии

Микроавтобус и легковой автомобиль стали участниками ДТП в Якутии. Авария произошла на федеральной трассе «Вилюй» в Горном районе республики. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, в результате аварии пострадали 13 человек, среди них — пятеро несовершеннолетних. После осмотра врачами двое детей и трое взрослых были госпитализированы, остальным назначили амбулаторное лечение.
Установлено, что водитель микроавтобуса за последний год 22 раза привлекался к административной ответственности, в том числе 15 раз — за превышение скорости. Во время столкновения мужчина был трезв.
Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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