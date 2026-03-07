Проснулась с табором в паспорте. Хитрый мигрант обманул несчастную женщину в Петербурге

Мигрант взломал «Госуслуги» россиянки и прописал к ней друзей

В Петербурге задержали 29-летнего мигранта, который придумал хитрый способ легализовать своих знакомых. О деталях происшествия сообщила пресс-служба петербургской полиции в официальном телеграм-канале .

Оказалось, что иностранец не стал искать «резиновые квартиры» для приятелей, а просто взломал личный кабинет 33-летней петербурженки на портале «Госуслуги».

Получив доступ к данным хозяйки квартиры на Фермском шоссе, иностранец вместе с подельниками оформил временную регистрацию двум своим соотечественникам из «стран ближнего зарубежья».

Женщина даже не знала, что в ее жилье теперь официально числятся посторонние люди. Как удалось выяснить уловку мигрантов, в полиции не уточнили.

Однако вычислить иностранного «хакера» удалось быстро. Над раскрытием дела работали сотрудники уголовного розыска при поддержке коллег из Управления противодействия коррупции.

Оперативники установили имя мигранта, а затем и задержали мужчину.

На него уже завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Сейчас следователи ищут его соучастников и проверяют, скольких еще петербуржцев они успели «прописать» таким же способом.

