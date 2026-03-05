«Оседлали Среднюю Азию». Размах завоза мигрантов в Россию шокировал Гоблина
Проблема массовой миграции в России возникла и усугубляется из-за людей, зарабатывающих на этом огромные деньги, убежден блогер и публицист Дмитрий Пучков. По его оценке, миграционной политике не хватает строгости, присущей ведущим экономикам мира. Как решить эту больную проблему?
Кто массово завозит мигрантов в Россию
Миллионы иностранцев постоянно живут и работают в России, преимущественно речь идет о выходцах из Центральной Азии — Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. России не хватает рабочих виз и целевого найма — такие практики мешают внедрить лоббисты, которые получают колоссальные деньги на дешевой рабсиле и взятках, считает Гоблин.
«Давайте определимся для начала, кто их сюда завозит? А кто в доле с теми людьми, которые завозят, чтобы нажить с мигрантов денег? А почему они, заезжая сюда, могут раствориться, нигде не регистрироваться: „Я патент купил — до свидания, где хочу, там и работаю“. Так не бывает, господа», — подчеркнул он в эфире Rutube-канале Metametrica.
Интересно
Россия с 1 января 2027 года запустит эксперимент по целевому набору мигрантов, который распространится на все регионы, кроме Москвы и Подмосковья. Есть опасения, что иностранцы расползутся из столичного региона по всем субъектам при формальной регистрации в Москве.
В Европе и США у мигрантов берут отпечатки пальцев, а в ОАЭ делают снимки сетчатки.
Второе: рабочая виза. И когда мигрант будет работать, его будут ходить и проверять. Хочешь работать — добро пожаловать. У нас нет безработицы — значит, рабочих рук не хватает, их надо завозить. Многие любители Советского Союза почему-то не помнят, как он массово завозил вьетнамцев.
Дмитрий Пучков
Он считает, что тему экзотических мигрантов в России поднимают силы, которые остались в стороне от финансовых потоков. По его мнению, именно отдельные элитные группы ищут оригинальные способы заработать на миграции, включая рекрутинг граждан Афганистана и Индии.
Как наладить миграционную сферу
России следует развивать связи с Центральной Азией, особенно в сфере образования и подготовки кадров.
«Мне все время кажется, что это какие-то противоборствующие группировки. Одни „оседлали“ Среднюю Азию и с них деньги высасывают, а другим ничего не достается — и они предлагают везти индийцев и афганцев. Зачем?» — заявил Пучков.
Также блогер обратил внимание, что в Россию едут бывшие сограждане.
«В этом случае, наверно, надо не рассказывать им про титульную нацию и „осторожно, белый человек идет“. Надо в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане строить школы, ПТУ, институты, засылать педагогов, учить языку и готовить специалистов. Вы никуда от этого не денетесь. А если вы не делаете это, значит, в этом есть злой умысел», — заключил Гоблин.