«Оседлали Среднюю Азию». Размах завоза мигрантов в Россию шокировал Гоблина

Проблема массовой миграции в России возникла и усугубляется из-за людей, зарабатывающих на этом огромные деньги, убежден блогер и публицист Дмитрий Пучков. По его оценке, миграционной политике не хватает строгости, присущей ведущим экономикам мира. Как решить эту больную проблему?

Кто массово завозит мигрантов в Россию

Миллионы иностранцев постоянно живут и работают в России, преимущественно речь идет о выходцах из Центральной Азии — Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. России не хватает рабочих виз и целевого найма — такие практики мешают внедрить лоббисты, которые получают колоссальные деньги на дешевой рабсиле и взятках, считает Гоблин.

«Давайте определимся для начала, кто их сюда завозит? А кто в доле с теми людьми, которые завозят, чтобы нажить с мигрантов денег? А почему они, заезжая сюда, могут раствориться, нигде не регистрироваться: „Я патент купил — до свидания, где хочу, там и работаю“. Так не бывает, господа», — подчеркнул он в эфире Rutube-канале Metametrica.