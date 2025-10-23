Просящая помощи врачей москвичка застряла в туалете электрички на станции Бутово

Жительница Москвы не смогла самостоятельно выбраться из туалета электрички на станции Бутово из-за проблем с дверью. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Заклинило дверь. Женщина говорит, что ей нужна скорая», — отметил он.

Летом прошлого года из-за сильного ветра в Москве опрокинулся биотулет на площади Победы. В момент ЧП внутри кабины находился мужчина.

Конструкция рухнула прямо на дверь, поэтому москвичу пришлось позвать спасателей, чтобы выбраться из заточения. На помощь мужчине направили экстренные службы, в итоге пленника вызволили из туалета.