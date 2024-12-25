Причиной ЧП с российским сухогрузом Ursa Major назвали теракт

«Оборонлогистика»: против судна Ursa Major в Средиземном море совершили теракт

Российский сухогруз Ursa Major потерпел бедствие в Средиземном море у берегов Испании из-за совершенной против него террористической атаки. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба «Оборонлогистики».

По ее данным, с правого борта судна произошло три взрыва.

«Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно Ursa Major, принадлежащее компании», — отметили в пресс-службе.

Члены экипажа подтвердили, что примерно в 13:50 по московскому времени в районе кормовой части судна прогремели три взрыва.

После крушения корабля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек.

Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник прокомментировал ЧП с российским торговым судном. По его мнению, сухогруз затонул подозрительно быстро. Он не исключил, что причиной крушения был теракт.