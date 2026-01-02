Прорыв батареи с кипятком заблокировал людей в хостеле на юге Москвы

В пятницу, 2 января, на юге Москвы в Даниловском районе произошло ЧП в пятиэтажном доме на Автозаводской улице. В подъезде прорвало батарею отопления, сообщил источник 360.ru.

Кипяток стал заливать первый этаж, на котором располагается хостел. Его постояльцы оказались заблокированы внутри.

«Пожарные спилили решетки и спасли двух человек. Воду перекрыли. Кипяток лился почти час», — рассказал собеседник 360.ru.

Еще семь человек эвакуировали из помещения. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Ранее стало известно, что водопроводную трубу прорвало под улицей Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кипяток разлился по проезжей части. Городская прокуратура начала проверку после случившегося на предмет исполнения законодательства в сфере ЖКХ.