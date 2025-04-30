Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли

СК: в Смоленске нашли 9-летнюю девочку, пропавшую после визита к бабушке

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 28 апреля. Ее мать обратилась в полицию после того, как ребенок не вернулся домой после визита к бабушке. Девочку удалось найти лишь на следующий день. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В поисках ребенка участвовали сотрудники полиции, следователи, и местные жители из добровольческого поисково-спасательного отряда «Сальвар». Днем во вторник, 29 апреля, девочку обнаружили сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску совместно с волонтерами.

Как выяснили полицейские, девочка познакомилась с другими детьми на детской площадке и осталась у них в гостях. Когда школьница поняла, что слишком сильно задержалась, то испугалась возвращаться домой из-за опоздания. У школьницы не было с собой телефона, и родители не знали, где она находится.

«Домой боялась возвращаться из-за того, что родители будут ругаться по поводу долгого отсутствия», — отметили пресс-службе Следкома.

В гостях с девочкой не случилось ничего плохого. Ее передали родителям. Сейчас следователи начали проверку условий жизни и воспитания ребенка в семье.

Ранее ученица одной из школ в Екатеринбурге пропала после пробного ЕГЭ. Известно, что после экзамена девочка должна была встретиться с бабушкой, но они разминулись.