Пропавшую в Серпухове 13-летнюю девочку нашли

Информация о местонахождении 13-летней девочки, пропавшей 19 июля в Пущино, подтвердилась, школьница жива и здорова. Об этом сообщил руководитель Московской областной общественной организации «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков.

По его словам, сведения о местонахождении девочки должны были удостоверить государственные структуры. Они выехали по указанному адресу и обнаружили девочку живой и здоровой. Информацию подтвердила областная прокуратура.

Трое суток полиция, Следственный комитет и волонтеры искали подростка. Усложнило задачу то, что пропавшая девочка ни разу не попала в поле зрения камер наблюдения.

«Большое количество гражданского населения участвовало в поисках, помогало с организацией штаба, с питанием. Плечом к плечу с нами работала волонтерская организация Лиза Алерт», — добавил Шитиков.

В поисковых работах приняли участие около 200-300 человек.

Школьница в Пущино 19 июля ушла искать потерянную сережку и пропала.