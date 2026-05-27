Пропавшую в Приамурье женщину с пятью детьми нашли живой

Женщину с пятью детьми, пропавшую в Амурской области 30 апреля, нашли живой в Благовещенске. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного управления СК России по Амурской области

«Женщина и ее дети проживают в квартире своей знакомой. В отношении женщины и ее детей противоправных действий не совершалось», — отметили в сообщении.

Следствие выясняет условия содержания малолетних детей и причину, по которой 33-летняя женщина увезла детей с места постоянного проживания.

В поселке Дубна Тульской области 20 мая во время прогулки пропала трехлетняя девочка. Накануне ребенок гулял с беговелом возле дома. Когда мама отвлеклась, девочка исчезла. Беговел нашли в нескольких километрах, в низине лесной реки Дубны. Акваторию и дно обследуют водолазы.