Пропавшую в октябре школьницу из Кемерова нашли живой

МВД: пропавшая в октябре школьница оказалась у знакомых в Кемерове

Полицейские нашли пропавшую 24 октября в Кемерове 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Сегодня девочку обнаружили в квартире ее знакомых», — уточнили в ведомстве.

В отношении матери девочки правоохранители составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Школьница ушла из дома 24 октября и перестала отвечать на звонки. Ее мать подумала, что дочь находиться у своего отца. Позже выяснилось, что она там не появлялась. Жительница Кемерова сообщила в полицию о пропаже девочки только 9 ноября.

В сентябре под Верхней Пышмой в Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Она пошла провожать подругу и не вернулась домой. Школьницу нашли живой с травмой головы.