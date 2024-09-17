Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой

Пропавшую под Верхней Пышмой в Свердловской области 12-летнюю девочку нашли живой с травмой головы. Об этом сообщило издание Е1.ru .

«Нашли на поле. Там тропинка прохожая как раз около ее дома. В семи метрах от тропинки ее нашли. Видимо, домой шла и не дошла», — рассказали изданию в администрации села Мостовское, где пропал ребенок.

Девочку нашли в тяжелом состоянии, у нее травма головы. Ее бабушка рассказала изданию, что внучке сделали операцию, она находится в больнице.

Девочка пропала 15 сентября. Вечером она пошла провожать подругу и не вернулась домой. К поискам подключились волонтеры и полиция.