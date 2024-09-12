Пропавшую в Индонезии россиянку начали искать спустя полмесяца после исчезновения

В Индонезии начались поиски пропавшей в конце августа россиянки Александры Мордовиной. Спасатели определили четыре места, где она могла бы находиться, сообщил РИА «Новости» начальник первого участка Национального парка вулкана Ринджани Дви Пангесту.

Он подтвердил, что спасательные службы приступили к поиску женщины. Близкие заявили, что она ушла в одиночное восхождение на вулкан Ринджани на острове Ломбок и в последний раз выходила на связь 30 августа. Однако Пангесту сообщил, что операция не ограничится этой местностью.

«Вулкан Ринджани — лишь одно из потенциальных мест, где может находится девушка. <…> В последний раз ее видели в отеле. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий», — сказал он.

Собеседник агентства рассказал о странностях в деле о ее исчезновении. По его словам, Мордовина перед предполагаемым походом оставила скутер и шлем, но взяла с собой часть багажа. Пангесту объяснил, что обычно туристы так не поступают, ведь восхождение занимает совсем немного времени — не больше суток.

Еще одна российская туристка исчезла в августе на юго-востоке Турции. Ее тело нашли в море у курортного района Мугла.