Пропавшую в Турции 17 августа россиянку нашли мертвой в море

Тело пропавшей в Турции 17 августа россиянки Натальи Сомовой нашли в море у курортного района Мугла в Мармарисе при помощи беспилотника. На берег труп доставили сотрудники береговой охраны, сообщила газета Milliyet .

Журналисты отметили, что точную причину смерти 48-летней россиянки установят по итогам вскрытия.

Издание напомнило, что женщина пропала 17 августа, когда не вернулась в отель. Тревогу забили родственники. Поиски пропавшей туристки начались в Турции 19 августа.

По камерам наблюдения следователи установили, что в последний раз Сомова вышла на улицу около 07:30 17 августа.

Район, где проходила россиянка, внимательно осмотрели и нашли мобильный телефон, который передали специалистам, чтобы установить, принадлежал ли он туристке.

Ранее стало известно, что Наталья Сомова приехала в Турцию по девятидневной путевке и 19 августа планировала вернуться в Россию. Когда родные ее не дождались, то обратились в Генеральное консульство. После близкие женщины сами приехали в Мармарис и присоединились к поискам.