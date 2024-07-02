Пропавшую в челябинском поселке Малиновка девочку нашли

Фото: РИА «Новости»

В Агаповском районе на юго-западе Челябинской области пропала 13-летняя школьница. Ее отыскали на следующее утро живой, сообщил поисково-спасательный отряд «Легион Спас 74».

Девочка ушла из дома в поселке Малиновка 1 июля и не вернулась. Близкие обратились к волонтерам. В день исчезновения школьница надела темную кофту и спортивные штаны с розовыми полосками.

Ориентировку опубликовали поздно вечером в понедельник. На следующее утро волонтеры сообщили, что девочку нашли живой.

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