Пропавшую в челябинском поселке Малиновка девочку нашли

В Агаповском районе на юго-западе Челябинской области пропала 13-летняя школьница. Ее отыскали на следующее утро живой, сообщил поисково-спасательный отряд «Легион Спас 74» .

Девочка ушла из дома в поселке Малиновка 1 июля и не вернулась. Близкие обратились к волонтерам. В день исчезновения школьница надела темную кофту и спортивные штаны с розовыми полосками.

Ориентировку опубликовали поздно вечером в понедельник. На следующее утро волонтеры сообщили, что девочку нашли живой.

В Приморье на дороге между Владивостоком и Уссурийском наткнулись на голого мальчика-инвалида. Его пьяная мать со знакомым спали в машине. Прокуратура сообщила, что женщина знала об исчезновении сына, но в полицию не обратилась. Возбудили уголовное дело.