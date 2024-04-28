Тело пропавшего в Бурятии ребенка нашли в стиральной машине | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 16:26 Тело пропавшего в Бурятии ребенка нашли в стиральной машине СК Бурятии: пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым в стиральной машине РИА «Новости»

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Поиски пропавшего в минувшую субботу, 27 апреля, в Советском районе Улан-Удэ четырехлетнего мальчика завершили. Тело ребенка нашли в стиральной машине, стоящей в гараже около дома его семьи. Об этом сообщила пресс-служба бурятского главка СК.

По данным ведомства, мальчик пропал во второй половине дня. Последним, кто видел ребенка, был его дедушка, который оставил внука без присмотра. Для организации поисков следователи возбудили уголовное дело.

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Тело пропавшего нашли спустя сутки внутри стиральной машины, которая стояла в пристроенном к дому гараже. Криминалисты осмотрели место происшествия для установления всех обстоятельств исчезновения и гибели мальчика. Окончательную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

За последние две недели это уже вторая гибель ребенка в республике. На прошлой неделе в Бичурском районе Бурятии нашли тело пропавшего восьмилетнего школьника. По предварительным данным, он погиб после падения в реку. Течение вынесло труп ребенка на остров посреди водоема.