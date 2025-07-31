Пропавшую в Белом море туристку нашли мертвой

Карельские спасатели нашли тело девушки, пропавшей в Белом море во время сплава на байдарках. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

«Найдено тело девушки, предположительно, пропавшей ранее туристки. Опознание пока не проводилось, но по всем указанным ранее приметам это она», — сказали в ведомстве.

Также о нахождении туристки сообщил поисково-спасательный отряд «Длинный берег» в Питкяранте. Тело нашел у острова Малая Кималище один из волонтеров.

О пропаже незарегистрированной группы байдарочников стало известно 20 июля. Туристы следовали от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за плохой погоды они решили вернуться назад.

Четырех человек эвакуировали, а троих начали искать спасатели. Тело мужчины обнаружили у острова Варбалуда. Теперь, предположительно, нашли еще одну погибшую туристку. Среди без вести пропавших числится один участник сплава.