Ненавидел женщин. Покалечивший девочек в Домодедове подросток дал показания

СКР: подросток объяснил мизогинией нападение на девочек с молотком в Домодедове

Подозреваемый в нападении на девочек 13 и 16 лет в городском округе Домодедово признал вину и заявил, что ударил их молотком из ненависти к женскому полу. Допрос 16-летнего подростка показала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что встретил девочек на дороге недалеко от деревни. После преступления переоделся, спрятал одежду и молоток на участке. Подросток признал вину, но на вопрос о раскаянии выдержал паузу и ответил «ну, возможно».

«Мотив — мизогиния. Ненависть к женщинам», — сказал он.

На дороге от СНТ «Рось-Борисово» к трассе ЦКАД подросток распылил в девочек газовый баллончик, несколько раз ударил каждую молотком по голове и убежал в лес. Пострадавших увезли в больницу, а подозреваемого задержали. Им оказался москвич 2009 года рождения. Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30 и части второй статьи 105 УК России («Покушение на убийство двух лиц»).

Мизогиния распространена в интернете, сообщили ранее «Известия». Опрос показал, что женщины пишут оскорбления друг другу из зависти, а мужчины ненавидят женщин из-за психологических травм.