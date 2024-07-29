Пропавшую под Архангельском двухлетнюю девочку нашли живой

Фото: Пресс-служба МЧС

Спасатели нашли пропавшую двухлетнюю девочку из Архангельской области. Как сообщили в МЧС России, ребенок жив.

«Пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Она жива. Дальнейшая информация уточняется», — отметили в пресс-службе.

Подробностей в ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро. Местные пожарные осушили и обследовали колодцы в этом населенном пункте и округе.

МЧС направило из Архангельска в Плесецкий район вертолет Ми-8 со спасателями и кинологами на борту. Также в поисках задействовали беспилотники. Чуть позже группировку спасателей усилили еще 10 сотрудников и добровольцы.

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