МЧС задействовало дроны для поисков двухлетней девочки под Архангельском

Спасатели МЧС начали искать двухлетнего ребенка под Архангельском

Двухлетняя девочка потерялась в Архангельской области. Спасатели МЧС подключили для поисков кинологов и БПЛА. Об этом сообщило министерство в Telegram-канале.

«В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы», — написали в публикации.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ отправили из Архангельска в Плесецкий район. На борту находятся спасатели и кинологи. Кроме того, в поисково-спасательной операции задействовали БПЛА.

Ранее 10-летняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками ребенка также занялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Когда школьница уходила из дома, на ней были черные бриджи, серый топ и розовая обувь.

Сто детей Дурова. Что скажут родители, которые воспитывают потомство миллиардера?

Ильф и Петров попали под отмену. Одесситы отказались от собственной идентичности

Консультации граждан и помощь бойцам СВО. Какую работу ведет ЛДПР в Подмосковье

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте