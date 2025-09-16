Пропавшую почти неделю назад в Свердловской области девочку нашли

В Верхней Пышме Свердловской области завершились поиски 14-летней девочки, которая пропала пять дней назад. О поиске сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Девочка ушла из дома на прогулку 11 сентября, но к вечеру так и не вернулась. Она была одета в зеленую куртку, футболку в черно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

Подростка искали правоохранительные органы и волонтеры «Лиза Алерт». Девочку характеризовали как общительную, у нее много друзей и нет конфликтов с родителями.

Спустя пять дней девочку нашли живой. Мать школьницы поблагодарила всех, кто принимал участие в поиске дочери. Где именно все это время находилась девочка, неизвестно.

В Красноярске продолжаются поиски двух 16-летних школьников, пропавших 13 сентября. Подростки находятся в отношениях и в их окружении предположили, что они сбежали.