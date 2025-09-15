Двое влюбленных подростков сбежали из дома в Красноярском крае

Волонтер: причина ухода двух красноярских школьников из дома пока неизвестна

В Красноярске продолжают искать двух 16-летних школьников, пропавших 13 сентября. Об этом 360.ru рассказала волонтер.

«Причина их ухода нам неизвестна. Побег — звучит слишком громко. Да, ребята встречаются, но что послужило причиной ухода, неизвестно», — отметила она.

По ее словам, полиция и волонтеры ведут информационный поиск и проверяют свидетельские показания. Собеседница 360.ru также подтвердила, что они находятся на связи с родственниками подростков.

«Конечно, родители беспокоятся. Пропали дети, хоть и достаточно взрослые и самостоятельные. С родителями мы на связи», — подчеркнула волонтер.

Пара покинула железногорскую школу космонавтики днем 13 сентября. На следующий день подростков заметили в Октябрьском районе возле остановки Красномосковская. У девушки обесцвеченные с розовым оттенком волосы, карие глаза и пирсинг в правом крыле носа. На ней была кожаная кепка, черная толстовка, черные джинсах и оранжево-розовые кроссовки.

У пропавшего парня длинные русые волосы, голубые глаза. Он носит очки, в последний раз был одет в серо-черную джинсовку, темно-серые спортивные штаны и кеды со светлой подошвой.

