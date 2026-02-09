Пропавшую на Валааме женщину последний раз видели на вечерней службе

На острове Валаам в Карелии продолжили масштабные поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Простаковой. Она пропала перед уходом в монастырь, а незадолго до этого развелась и продала бизнес. Об этом 360.ru рассказала прихожанка Валаамского монастыря.

По словам женщины, Простакова исчезла в начале месяца, ее не могут найти уже неделю.

«Пропала сегодня ровно семь дней», — подчеркнула прихожанка.

Она уточнила, что Простакову в последний раз видели после вечерней службы. Отстояв богослужение, послушница ушла и не вернулась в келью.

Собеседница 360.ru добавила, что у Простаковой было свое место для проживания на Валааме, именно туда она обычно возвращалась. По ее словам, специалисты, монахи и волонтеры продолжили поиски.

«До сих пор ее ищут», — заявила прихожанка.

Также она рассказала, что лично не разговаривала с Простаковой накануне исчезновения. В последний раз женщины виделись в сентябре, после чего только переписывались. Ничего тревожного в поведении знакомой не заметила.

«Все хорошо было, ничего не [предвещало]», — добавила она.

По предварительным данным, в монастыре женщина искала спасения после неудачных романтических отношений.