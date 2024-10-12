Пропавшую два месяца назад в Индонезии россиянку перестали искать

Поиски москвички Александры Мордовиной, пропавшей в Индонезии в августе, остановили. Родственники собирают документы для признания ее пропавшей без вести, сообщил Telegram-канал Shot .

Дизайнер пропала во время одиночного похода на активный вулкан Риджани 30 августа, но искать ее начали лишь в середине сентября. Полиция наметила четыре места, где потенциально могла пропасть россиянка.

Женщина до сих пор числится живой, но поиски не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию остановила местная полиция, потом родственники перестали платить волонтерам, искавшим пропавшую женщину.

Сейчас близкие Мордовиной собирают документы, чтобы признать ее пропавшей без вести. От полиции Индонезии им необходимо получить статус дела, а также информацию о проделанной работе.