Пропавшую 12-летнюю школьницу из Омской области нашли в заброшенном доме

Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую утром 20 сентября в Полтавском районе Омской области, нашли в заброшенном доме. Об этом сообщили в региональном управлении МВД .

Родители школьницы утром обнаружили, что дочь ушла из дома, оставив окно открытым. Она покинула жилище без верхней одежды и обуви. По тревоге на поиски подняли весь личный состав районного отдела полиции, к ним присоединились сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители. Девочку искали около 200 человек.

В итоге школьницу обнаружили оперативники уголовного розыска у заброшенного дома в районном центре. На момент обнаружения она была в сезонной одежде и кроссовках. По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

С девочкой и ее родителями пообщался психолог. В дальнейшем профилактическую работу с семьей продолжит инспектор по делам несовершеннолетних.

