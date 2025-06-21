Девочка нырнула за браслетом в бассейн и утонула в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в бассейне спа-клуба погибла 11-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным «Известий», девочка нырнула за браслетом, поскользнулась и ударилась После этого она потеряла сознание. Медики оперативно прибыли на место происшествия. Они откачивали ребенка около 40 минут, но спасти ее не удалось.

Предположительно, девочка пришла в бассейн с подругой и ее родителями. После случившегося спа-комплекс закрыли. Все обстоятельства продолжают выяснять.

Ранее в Омской области годовалая девочка утонула в ведре с водой. В тот момент ее родители спали.