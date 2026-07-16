Пропавший в тайге Усольцев летал на зарубежные курорты с двумя незнакомками

Пропавший в красноярской тайге бизнесмен Сергей Усольцев летал на тайские курорты не только с женой Ириной, но и с другой женщиной и ее дочерью. Об этом сообщил aif.ru .

Усольцев трижды летал в Таиланд в компании с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из городов Красноярского края и ее 30-летней дочерью, у которой было отчество — Сергеевна. Также они в 2016 году отдыхали на вьетнамском курорте. Кроме того, девушка публиковала фото с реки Мана, протекающей недалеко от мест пропажи Усольцевых.

Неизвестно, знала ли Ирана о поездках мужа с другой женщиной на отдых. На тот момент пара уже официально состояла в браке.

Ранее сын пропавшей Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что ему запретили участвовать в поисках матери, отчима и сестры.