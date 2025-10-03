Пропавший в Омске подросток покончил с собой

В Омске нашли мертвым 15-летнего подростка, которого разыскивали после исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР .

По данным ведомства, тело несовершеннолетнего обнаружили на территории заброшенного завода в Ленинском округе.

Подросток вечером 2 октября ушел из дома на улице 6-я Ленинградская и не вернулся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Сейчас ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее томского музыканта, которого искали с начала сентября, нашли мертвым. Его тело обнаружили в лесу между Северском и деревней Чернильщиково.