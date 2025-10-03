Пропавший в Омске подросток покончил с собой
В Омске нашли мертвым 15-летнего подростка, которого разыскивали после исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным ведомства, тело несовершеннолетнего обнаружили на территории заброшенного завода в Ленинском округе.
Подросток вечером 2 октября ушел из дома на улице 6-я Ленинградская и не вернулся.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Сейчас ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
