Пропавший тесть футболиста Лысцова нашелся в Африке

Тесть футболиста Виталия Лысцова, Вячеслав Палий, нашелся в Буркина-Фасо, где его задержала местная полиция. Об этом его дочь Ульяна сообщила в своем Telegram-канале .

По ее словам, в феврале отец случайно оказался в зоне боевых действий. Когда он встретил полицейских, они решили, что это опасный русский. Ранее они отпустили туриста из Австралии, а потом выяснилось, что он обучал местных жителей делать бомбы.

Палия освободили из-под стражи 12 марта. Мужчина сразу же сообщил близким, что с ним произошло. В ближайшее время россиянин вылетит на родину.

О пропаже тестя футболиста Лысцова стало известно накануне. Родственники забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь. Они обратились за помощью в МИД РФ и в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Дочь Ульяна рассказала, что ее отец во время путешествий предпочитает выбирать сложные маршруты, проходящие через несколько стран.