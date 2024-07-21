Пропавший на тушении леса в Якутии спасатель сам вышел к людям через 10 дней

Поиски спасателя, который пропал во время тушения лесных пожаров в Усть-Майском районе Якутии, завершились спустя 10 дней. Мужчина самостоятельно добрался до лагеря, откуда его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной службы спасения.

Руководитель ведомства Лана Ильина пояснила, что спасатель пропал 10 июня около села Белькачи, на его поиски отправились коллеги и местные жители.

«В субботу он вернулся в лагерь самостоятельно. Он заблудился. Был все эти дни без еды, воду пил природную, из луж и ям», — рассказала собеседница агентства.

В ходе общения с коллегами потерявшийся спасатель рассказал, что во время своих блужданий по лесу дважды натыкался на медведей, которые проходили мимо. В лагерь вернулся после того, как вышел на минерализованную полосу.

«Пришел в лагерь вчера после пяти вечера. Дошел и рухнул без сил. Ему дали воды, бульон. Пострадавшего доставили в Усть-Майскую больницу, так как он истощен и обезвожен», — заявили в пресс-службе.

В Минздраве Якутии заявили, что угрозы жизни спасателя нет. Врачи диагностировали у мужчины общее истощение организма. Но после лечения его поставят на ноги.

В минувший вторник, 16 июля, калининградский главк МЧС сообщил, что около поселка Ельники нашли пропавшую в лесу шесть дней назад 79-летнюю пенсионерку. В ведомстве подчеркнули, что передвигаться самостоятельно женщина не могла и ее передали медикам. В лес пожилая россиянка отправилась вместе с 50-летним сыном, которого все еще продолжают искать.