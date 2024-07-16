Пропавшую в калининградском лесу пенсионерку нашли через шесть дней

Спасатели и волонтеры шесть дней прочесывали лес около калининградского поселка Ельники в поисках заблудившейся 79-летней пенсионерки и ее 50-летнего сына. Как сообщила пресс-служба МЧС, пожилая женщина связалась с соседкой по телефону в минувшую среду, 10 июля, и попросила о помощи.

Информацию о заблудившихся экстренные службы получили только на следующий день. Утром во вторник, 16 июля, пенсионерку нашел местный грибник около Правдинского полигона. Женщина находилась в тяжелом состоянии, и он тут же вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС передали пенсионерку бригаде скорой помощи. От женщины они узнали, что с сыном они разминулись, когда тот пошел за водой. Его поиски все еще продолжаются.

Тело 14-летнего школьника-инвалида нашли в болоте Челябинской области. На его поиски также ушла почти неделя. По данным областного главка СК, родители оставили сына в машине, пока ходили за грибами. Но, вернувшись обратно, ребенка не нашли. Криминалисты назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти мальчика.