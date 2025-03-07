Пропавший 18 лет назад подросток появился в паспортном столе взрослым мужчиной

Подросток, пропавший 18 лет назад, пришел в паспортный стол взрослым мужчиной. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале .

Дмитрия задержали в Санкт-Петербурге, сообщили источники телеканала. Молодой человек пропал в 2007 году, когда ему было 14 лет. Он ушел на прогулку и не вернулся. Мальчика объявили в федеральный розыск как пропавшего без вести.

Спустя 18 лет Дмитрий пришел в паспортный стол, чтобы получить документы. Мужчину задержала сотрудница правоохранительных органов.

В феврале российские волонтеры нашли в Таиланде пропавшего три недели назад россиянина, веб-дизайнера Александра Соголаева. Мужчина потерял память, его обнаружили в полицейском участке. Память начала возвращаться после нескольких дней в государственной таиландской больнице Сирират.