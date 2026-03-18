Пропавших в Твери детей нашли живыми

Брат и сестра, пропавшие в Твери, сейчас находятся с матерью в Ленинградской области. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства их безвестного отсутствия», — подчеркнули в ведомстве.

Пропавших детей нашли сотрудники уголовного розыска Тверской области, работавшие вместе с оперативниками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Брата и сестру 2012 и 2016 годов рождения искали с 16 марта. Они ушли в школу из дома на улице Хрустальной в Заволжье и исчезли. Правоохранители возбудили уголовное дело.

