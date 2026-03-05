Пропавших на Чукотке братьев нашли живыми
Ми-8 нашел и эвакуировал братьев, пропавших на Чукотке 28 февраля
Вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал братьев, пропавших в тундре на Чукотке 28 февраля. Об этом сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона.
По его данным, найденные не нуждаются в медицинской помощи.
«В 11:25 (02:25 по московскому времени) из Эгвекинота вылетел вертолет Ми-8 „ЧукотАВИА“. В 13:30 (04:30 по московскому времени) экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее поселка. В 14:20 (05:20 по московскому времени) мужчины уже были доставлены в Эгвекинот», — уточнили в департаменте.
Выяснилось, что у спасенных сломался снегоболотоход.
Двое мужчин 28 февраля выехали на «Треколе» из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот и исчезли. Наземные поиски не дали результата.
