Пропавших на Чукотке братьев нашли живыми

Вертолет Ми-8 обнаружил и эвакуировал братьев, пропавших в тундре на Чукотке 28 февраля. Об этом сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона.

По его данным, найденные не нуждаются в медицинской помощи.

«В 11:25 (02:25 по московскому времени) из Эгвекинота вылетел вертолет Ми-8 „ЧукотАВИА“. В 13:30 (04:30 по московскому времени) экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее поселка. В 14:20 (05:20 по московскому времени) мужчины уже были доставлены в Эгвекинот», — уточнили в департаменте.

Выяснилось, что у спасенных сломался снегоболотоход.

Двое мужчин 28 февраля выехали на «Треколе» из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот и исчезли. Наземные поиски не дали результата.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли юношу, пропавшего в Ленинградской области 25 февраля. Он находился под влиянием украинских мошенников.